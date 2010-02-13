Валансьен - Ницца: 13 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Матер 51
2:1

Валансьен - Ницца: 13 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
13 февр. 2010, 21:00 МСК
13.02.2010, 21:00 МСК
суббота
Стефан Бре
Стефан Бре
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Валансьен
мин
0
Пеннето
Николас Пеннето
90
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
0
Бонг
Гаэтан Бонг
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
0
Матер
Руди Матер
51'
51'
90
0
Данич
Гаэль Данич
90
0
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
0
Саез
Жозе Саез
90
0
Санчес
Карлос Санчес
90
0
Кадир
Фуед Кадир
90
Запасные
0
Лека
Жан-Луис Лека
-
0
Тьене
Сиака Тьене
-
0
Абардонадо
Жак Абардонадо
-
0
Гомис
Реми Гомис
-
0
Коад
Рено Коад
-
0
Бангура
Амара Бангура
-
0
Шебо
Филип Шебо
-
Ницца
мин
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Сивелли
Ренато Сивелли
90
0
Пэйсли
Грегори Пэйсли
90
0
Апам
Онуекачи Апам
90
0
Траоре
Махамане Траоре
90
0
Диаките
Дрисса Диаките
90
0
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
0
Дигар
Дидье Дигар
90
0
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
0
Реми
Лоик Реми
90
0
Поте
Микаэль Поте
90
Запасные
0
Моро
Жереми Моро
-
0
Кантарей
Ален Кантарей
-
0
Сабле
Жульен Сабле
-
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
-
0
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
-
0
Мунье
Антони Мунье
-
0
Бамого
Хабиб Бамого
-

События

Матч окончен 2:1
ГОЛ! 1:0
Руди Матер
51'

Прошлые матчи

03.01.2015 03 янв. 2015 сб 20:00
Валансьен
2 : 0
Ницца
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 20:00
Валансьен
2
Ницца
0
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 22:00
Валансьен
2 : 1
Ницца
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 22:00
Валансьен
2
Ницца
1
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 18:00
Ницца
4 : 0
Валансьен
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 18:00
Ницца
4
Валансьен
0
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
Ницца
5 : 0
Валансьен
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
Ницца
5
Валансьен
0
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 21:00
Валансьен
0 : 0
Ницца
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 21:00
Валансьен
0
Ницца
0
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 18:00
Валансьен
2 : 0
Ницца
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 18:00
Валансьен
2
Ницца
0
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 21:00
Ницца
2 : 0
Валансьен
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 21:00
Ницца
2
Валансьен
0
29.05.2011 29 мая 2011 вс 22:00
Валансьен
2 : 1
Ницца
29.05.2011 29 мая 2011 вс 22:00
Валансьен
2
Ницца
1
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Ницца
0 : 0
Валансьен
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Ницца
0
Валансьен
0
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Валансьен
2 : 1
Ницца
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Валансьен
2
Ницца
1
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
Ницца
3 : 2
Валансьен
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
Ницца
3
Валансьен
2
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
Валансьен
1 : 0
Ницца
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
Валансьен
1
Ницца
0
30.08.2008 30 авг. 2008 сб 20:00
Ницца
2 : 0
Валансьен
30.08.2008 30 авг. 2008 сб 20:00
Ницца
2
Валансьен
0
10.05.2008 10 мая 2008 сб 21:45
Валансьен
1 : 2
Ницца
10.05.2008 10 мая 2008 сб 21:45
Валансьен
1
Ницца
2
22.12.2007 22 дек. 2007 сб 22:00
Ницца
1 : 0
Валансьен
22.12.2007 22 дек. 2007 сб 22:00
Ницца
1
Валансьен
0

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