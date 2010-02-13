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Лига 1
Валансьен VS Ницца
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Валансьен - Ницца: 13 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Матер 51
2:1
Валансьен - Ницца: 13 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
13 февр. 2010, 21:00 МСК
13.02.2010, 21:00 МСК
суббота
Стефан Бре
Стефан Бре
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Валансьен
мин
0
Пеннето
Николас Пеннето
90
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
0
Бонг
Гаэтан Бонг
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
0
Матер
Руди Матер
51'
51'
90
0
Данич
Гаэль Данич
90
0
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
0
Саез
Жозе Саез
90
0
Санчес
Карлос Санчес
90
0
Кадир
Фуед Кадир
90
Запасные
0
Лека
Жан-Луис Лека
-
0
Тьене
Сиака Тьене
-
0
Абардонадо
Жак Абардонадо
-
0
Гомис
Реми Гомис
-
0
Коад
Рено Коад
-
0
Бангура
Амара Бангура
-
0
Шебо
Филип Шебо
-
Ницца
мин
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Сивелли
Ренато Сивелли
90
0
Пэйсли
Грегори Пэйсли
90
0
Апам
Онуекачи Апам
90
0
Траоре
Махамане Траоре
90
0
Диаките
Дрисса Диаките
90
0
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
0
Дигар
Дидье Дигар
90
0
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
0
Реми
Лоик Реми
90
0
Поте
Микаэль Поте
90
Запасные
0
Моро
Жереми Моро
-
0
Кантарей
Ален Кантарей
-
0
Сабле
Жульен Сабле
-
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
-
0
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
-
0
Мунье
Антони Мунье
-
0
Бамого
Хабиб Бамого
-
События
Матч окончен 2:1
ГОЛ! 1:0
Руди Матер
51'
Прошлые матчи
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
20:00
Валансьен
2 : 0
Ницца
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
20:00
Валансьен
2
Ницца
0
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
22:00
Валансьен
2 : 1
Ницца
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
22:00
Валансьен
2
Ницца
1
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
18:00
Ницца
4 : 0
Валансьен
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
18:00
Ницца
4
Валансьен
0
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
19:00
Ницца
5 : 0
Валансьен
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
19:00
Ницца
5
Валансьен
0
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
21:00
Валансьен
0 : 0
Ницца
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
21:00
Валансьен
0
Ницца
0
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
18:00
Валансьен
2 : 0
Ницца
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
18:00
Валансьен
2
Ницца
0
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
21:00
Ницца
2 : 0
Валансьен
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
21:00
Ницца
2
Валансьен
0
29.05.2011
29 мая 2011
вс
22:00
Валансьен
2 : 1
Ницца
29.05.2011
29 мая 2011
вс
22:00
Валансьен
2
Ницца
1
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Ницца
0 : 0
Валансьен
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Ницца
0
Валансьен
0
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Валансьен
2 : 1
Ницца
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Валансьен
2
Ницца
1
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
Ницца
3 : 2
Валансьен
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
Ницца
3
Валансьен
2
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Валансьен
1 : 0
Ницца
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Валансьен
1
Ницца
0
30.08.2008
30 авг. 2008
сб
20:00
Ницца
2 : 0
Валансьен
30.08.2008
30 авг. 2008
сб
20:00
Ницца
2
Валансьен
0
10.05.2008
10 мая 2008
сб
21:45
Валансьен
1 : 2
Ницца
10.05.2008
10 мая 2008
сб
21:45
Валансьен
1
Ницца
2
22.12.2007
22 дек. 2007
сб
22:00
Ницца
1 : 0
Валансьен
22.12.2007
22 дек. 2007
сб
22:00
Ницца
1
Валансьен
0
Новости
Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января, 17:00
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
#Хабиб Нурмагомедов
30 октября 2020, 17:25
Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля 2020, 11:00
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
#Ламин Диаби
02 октября 2019, 16:19
#
Новости матча
Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
04 декабря 2020, 14:40
Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа
04 декабря 2020, 11:43
«Байер» забил шесть голов «Ницце» в Лиге Европы
22 октября 2020, 22:11
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06