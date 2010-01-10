Матч завершен
Наполи
Неаполь
Денис 71
1:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 19 тур

Серия А,

19 тур

Италия
10 янв. 2010, 17:00 МСК
10.01.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
89
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
22
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Суньига
Камило Суньига
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
0
Денис
Херман Денис
71'
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
50
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Поли
Андреа Поли
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
78
0
Семиоли
Франко Семиоли
76
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
0
Росси
Марко Росси
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Падалино
Марко Падалино
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Поцци
Никола Поцци