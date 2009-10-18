Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Милан
Милан
Роналдиньо 57
Пато 69
2:1
Матч завершен
Рома
Рим
Менез 4
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
18 окт. 2009, 21:45 МСК
18.10.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Абате
Иньяцио Абате
46
0
Роналдиньо
Роналдиньо
57'
57'
83
0
Пато
Пато
69'
69'
90
Запасные
0
Рома
Флавио Рома
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Антонини
Лука Антонини
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
72
0
Вучинич
Мирко Вучинич
73
0
Менез
Жереми Менез
4'
4'
76
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Фати
Рикардо Фати
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука