Матч завершен
Милан
Милан
Роналдиньо 57
Пато 69
2:1
Матч завершен
Рома
Рим
Менез 4
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
18 окт. 2009, 21:45 МСК
18.10.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Абате
Иньяцио Абате
46
0
Роналдиньо
Роналдиньо
57'
57'
83
0
Пато
Пато
69'
69'
90
Запасные
0
Рома
Флавио Рома
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Антонини
Лука Антонини
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
72
0
Вучинич
Мирко Вучинич
73
0
Менез
Жереми Менез
4'
4'
76
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Фати
Рикардо Фати
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука