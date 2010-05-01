Матч завершен
Милан
Милан
Роналдиньо 77
1:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
1 мая 2010, 21:45 МСК
1.05.2010, 21:45 МСК
суббота
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Антонини
Лука Антонини
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
75
0
Роналдиньо
Роналдиньо
77'
77'
82
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
76
Запасные
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Бонера
Даниэле Бонера
0
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
68
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Болатти
Марио Болатти
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
57
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Айя
Рамзи Айя
0
Донадель
Марко Донадель
0
Варгас
Хуан Варгас
0
Карраро
Федерико Карраро
0
Кейррисон
Кейррисон