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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
Куцка 17
Деулофеу 31
2:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 21
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
19 февр. 2017, 22:45 МСК
19.02.2017, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Милан
мин
80
Пашалич
Марио Пашалич
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
21
Вангиони
Леонел Вангиони
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
23
Соса
Хосе Соса
86
33
Куцка
Юрай Куцка
17'
17'
73
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
31'
31'
73
70
Бакка
Карлос Бакка
90
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
30
Сторари
Марко Сторари
17
Сапата
Кристиан Сапата
96
Калабрия
Давиде Калабрия
14
Фернандес
Матиас Фернандес
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
73
Локателли
Мануэль Локателли
54
Цуккетти
Рауль Цуккетти
11
Окампос
Лукас Окампос
9
Лападула
Джанлука Лападула
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
72
Иличич
Йосип Иличич
81
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
71
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
71
9
Калинич
Никола Калинич
21'
21'
90
Запасные
23
Саталино
Джакомо Саталино
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
15
Оливера
Максимильяно Оливера
5
Бадель
Милан Бадель
21
Сапонара
Риккардо Сапонара
24
Хаджи
Янис Хаджи
30
Бабакар
Хума Бабакар
16
Тельо
Кристиан Тельо