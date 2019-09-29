Матч завершен
Милан
Милан
Леау 80
1:3
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Пульгар 14
Кастровилли 66
Рибери 78
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
29 сент. 2019, 21:45 МСК
29.09.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Милан
мин
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
8
Сусо
Сусо
79
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
79
Кессье
Франк Кессье
46
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
10
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
19
Пентек
Кшиштоф Пентек
58
7
Леау
Рафаэль Леау
80'
80'
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
12
Конти
Андреа Конти
46
Габбиа
Маттео Габбиа
43
Дуарте
Лео Дуарте
21
Билья
Лукас Билья
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
39
Пакета
Лукас Пакета
11
Борини
Фабио Борини
17
Ребич
Анте Ребич
Фиорентина
мин
7
Рибери
Франк Рибери
78'
78'
89
22
Касерес
Мартин Касерес
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
14'
14'
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
84
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
66'
66'
79
Запасные
23
Террачиано
Пьетро Террачиано
5
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
24
Бенасси
Марко Бенасси
31
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
19
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
28
Влахович
Душан Влахович