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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Пульгар 85
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Ребич 56
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
22 февр. 2020, 22:45 МСК
22.02.2020, 22:45 МСК
суббота
Составы
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
85'
85'
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
88
Дункан
Альфред Дункан
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
28
Влахович
Душан Влахович
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
93
Терзич
Алекса Терзич
3
Игор
Игор
24
Бенасси
Марко Бенасси
18
Геззаль
Рашид Геззаль
19
Агудело
Кевин Агудело
63
Кутроне
Патрик Кутроне
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
46
Габбиа
Маттео Габбиа
90
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
18
Ребич
Анте Ребич
56'
56'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
2
Калабрия
Давиде Калабрия
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
39
Пакета
Лукас Пакета
98
Мальдини
Даниел Мальдини
17
Леау
Рафаэль Леау