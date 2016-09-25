Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
25 сент. 2016, 21:45 МСК
25.09.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
2
Гонсало
Гонсало
59
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
40
Томович
Ненад Томович
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
31
Милич
Хрвойе Милич
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
73
72
Иличич
Йосип Иличич
82
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
1
Леццерини
Лука Леццерини
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Дикс
Кевин Дикс
15
Оливера
Максимильяно Оливера
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Весино
Матиас Весино
25
Кьеза
Федерико Кьеза
24
Хаджи
Янис Хаджи
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
16
Тельо
Кристиан Тельо
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
78
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
67
70
Бакка
Карлос Бакка
88
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
20
Абате
Иньяцио Абате
31
Антонелли
Лука Антонелли
4
Эли
Родриго Эли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
15
Гомес
Густаво Гомес
23
Соса
Хосе Соса
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
73
Локателли
Мануэль Локателли
7
Адриано
Луис Адриано
9
Лападула
Джанлука Лападула