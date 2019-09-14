Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 8
1:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
14 сент. 2019, 17:00 МСК
14.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
8'
8'
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
4
Джонс
Фил Джонс
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
17
Фред
Фред
28
Гомес
Анхель Гомес
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
44
Чон
Тахит Чон
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Чодури
Хамза Чодури
90
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
15
Барнс
Харви Барнс
2
Джастин
Джеймс Джастин
17
Перес
Айосе Перес