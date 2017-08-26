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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 70
Феллайни 82
2:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
26 авг. 2017, 19:30 МСК
26.08.2017, 19:30 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
76
31
Матич
Неманья Матич
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
74
6
Погба
Поль Погба
90
8
Мата
Хуан Мата
67
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
27
Феллайни
Маруан Феллайни
82'
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
70'
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
60
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
60
26
Марез
Рияд Марез
90
9
Варди
Джейми Варди
76
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
18
Амарти
Даниэль Амарти
7
Грей
Демарай Грей
19
Слимани
Ислам Слимани
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо