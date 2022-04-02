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Манчестер Юнайтед VS Лестер Сити
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Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: 02 апреля 2022 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-
Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: 02 апреля 2022 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
2 апр. 2022, 17:00 МСК
2.04.2022, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Прошлые матчи
11.05.2021
11 мая 2021
вт
20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
11.05.2021
11 мая 2021
вт
20:00
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
2
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
Лестер Сити
3 : 1
Манчестер Юнайтед
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
Лестер Сити
3
Манчестер Юнайтед
1
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Юнайтед
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
2
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Юнайтед
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Лестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
2
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Лестер Сити
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
0
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
17:05
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
17:05
Лестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Лестер Сити
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Лестер Сити
1
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
22:45
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Юнайтед
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
22:45
Лестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
2
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Лестер Сити
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
2
Лестер Сити
0
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
19:00
Лестер Сити
0 : 3
Манчестер Юнайтед
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
19:00
Лестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
3
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
14:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Лестер Сити
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
14:30
Манчестер Юнайтед
4
Лестер Сити
1
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:05
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Лестер Сити
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:05
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
1
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
20:30
Лестер Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
20:30
Лестер Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Лестер Сити
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3
Лестер Сити
1
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
15:30
Лестер Сити
5 : 3
Манчестер Юнайтед
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
15:30
Лестер Сити
5
Манчестер Юнайтед
3
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Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
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Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
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Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
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🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
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Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
#Уле-Гуннар Сульшер
26 мая, 13:05
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
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20 мая, 23:20
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34-летний Кавани стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка
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23 мая, 19:55