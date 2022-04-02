Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
2 апр. 2022, 17:00 МСК
2.04.2022, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс

Прошлые матчи

11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
2
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Лестер Сити
3 : 1
Манчестер Юнайтед
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Лестер Сити
3
Манчестер Юнайтед
1
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Юнайтед
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
2
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Юнайтед
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Лестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
2
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Лестер Сити
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
0
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:05
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:05
Лестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Лестер Сити
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 22:00
Манчестер Юнайтед
2
Лестер Сити
1
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 22:45
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Юнайтед
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 22:45
Лестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
2
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Лестер Сити
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
2
Лестер Сити
0
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 19:00
Лестер Сити
0 : 3
Манчестер Юнайтед
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 19:00
Лестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
3
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 14:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Лестер Сити
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 14:30
Манчестер Юнайтед
4
Лестер Сити
1
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:05
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Лестер Сити
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:05
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
1
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 20:30
Лестер Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 20:30
Лестер Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Лестер Сити
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3
Лестер Сити
1
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 15:30
Лестер Сити
5 : 3
Манчестер Юнайтед
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 15:30
Лестер Сити
5
Манчестер Юнайтед
3

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Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
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27 мая, 02:42
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
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27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
#Уле-Гуннар Сульшер
26 мая, 13:05
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
Как дела у Алекса Фергюсона. После инсульта терял голос и уже не контролирует здоровье
#Алекс Фергюсон
20 мая, 23:20
Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
#Жозе Моуринью
04 мая, 20:53
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Сульшер проиграл свой первый финал с «МЮ». Он тренирует клуб с 2018 года и не проходил дальше полуфиналов
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🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
34-летний Кавани стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка
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