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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 27
Магуайр 90
2:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мата 40
Мата 60
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
23 дек. 2017, 22:45 МСК
23.12.2017, 22:45 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
22
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
12
Магуайр
Гарри Магуайр
90'
90'
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
57
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
21
Иборра
Висенте Иборра
67
22
Грей
Демарай Грей
80
26
Марез
Рияд Марез
90
9
Варди
Джейми Варди
27'
27'
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
16
Драгович
Александар Драгович
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
20
Оказаки
Синджи Оказаки
9
Слимани
Ислам Слимани
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
71
31
Матич
Неманья Матич
90
8
Мата
Хуан Мата
40'
60'
40', 60'
83
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
76
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
5
Рохо
Маркос Рохо
23
Шоу
Люк Шоу
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
21
Эррера
Андер Эррера
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд