Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Джеймс 89
1:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Айю 32
ван Анхолт 90
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
24 авг. 2019, 17:00 МСК
24.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Пол Тирни
Пол Тирни
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
56
23
Шоу
Люк Шоу
34
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
89'
89'
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
85
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
8
Мата
Хуан Мата
31
Матич
Неманья Матич
15
Перейра
Андреас Перейра
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Кристал Пэлас
мин
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
8
Куяте
Шейку Куяте
83
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90'
90'
90
9
Айю
Жордан Айю
32'
32'
75
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
80
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
6
Данн
Скотт Данн
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
17
Бентеке
Кристиан Бентеке