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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Таунсенд 11
ван Анхолт 48
2:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Смоллинг 55
Лукаку 76
Матич 90
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
5 марта 2018, 23:00 МСК
5.03.2018, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
48'
48'
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
11'
11'
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
9
Сорлот
Александр Сорлот
90
Запасные
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
23
Суаре
Папе Суаре
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
31
Ракип
Эрдаль Ракип
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
55'
55'
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
31
Матич
Неманья Матич
90'
90'
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
76'
76'
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
36
Дармиан
Маттео Дармиан
23
Шоу
Люк Шоу
3
Байи
Эрик Байи
16
Кэррик
Майкл Кэррик
8
Мата
Хуан Мата
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд