Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Кристал Пэлас
Лондон
-:-

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
22 мая 2022, 18:00 МСК
22.05.2022, 18:00 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер

Прошлые матчи

03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:15
Кристал Пэлас
0 : 0
Манчестер Юнайтед
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:15
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
0
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
1 : 3
Кристал Пэлас
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
3
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:15
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Юнайтед
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:15
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
2
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Кристал Пэлас
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
2
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Кристал Пэлас
1
Манчестер Юнайтед
3
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Кристал Пэлас
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
0
Кристал Пэлас
0
05.03.2018 05 марта 2018 пн 23:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Манчестер Юнайтед
05.03.2018 05 марта 2018 пн 23:00
Кристал Пэлас
2
Манчестер Юнайтед
3
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Кристал Пэлас
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
4
Кристал Пэлас
0
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кристал Пэлас
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
14.12.2016 14 дек. 2016 ср 23:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Юнайтед
14.12.2016 14 дек. 2016 ср 23:00
Кристал Пэлас
1
Манчестер Юнайтед
2
21.05.2016 21 мая 2016 сб 19:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Юнайтед
21.05.2016 21 мая 2016 сб 19:30
Кристал Пэлас
1
Манчестер Юнайтед
2
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кристал Пэлас
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 22:00
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Манчестер Юнайтед
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 18:00
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
0
09.05.2015 09 мая 2015 сб 19:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Юнайтед
09.05.2015 09 мая 2015 сб 19:30
Кристал Пэлас
1
Манчестер Юнайтед
2
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 20:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Юнайтед
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 20:30
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
2
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 14:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кристал Пэлас
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 14:45
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0

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