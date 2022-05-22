Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Серхио Рамос
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Ахмат
Ювентус
ЦСКА
Барселона
ПСЖ
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Дания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Кристал Пэлас VS Манчестер Юнайтед
Поделиться:
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: 22 мая 2022 смотреть онлайн
Кристал Пэлас
Лондон
-:-
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: 22 мая 2022 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
22 мая 2022, 18:00 МСК
22.05.2022, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Прошлые матчи
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:15
Кристал Пэлас
0 : 0
Манчестер Юнайтед
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:15
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
0
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
1 : 3
Кристал Пэлас
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
3
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Юнайтед
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
2
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Кристал Пэлас
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
2
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Кристал Пэлас
1
Манчестер Юнайтед
3
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Кристал Пэлас
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
0
Кристал Пэлас
0
05.03.2018
05 марта 2018
пн
23:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Манчестер Юнайтед
05.03.2018
05 марта 2018
пн
23:00
Кристал Пэлас
2
Манчестер Юнайтед
3
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Кристал Пэлас
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
4
Кристал Пэлас
0
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кристал Пэлас
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
23:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Юнайтед
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
23:00
Кристал Пэлас
1
Манчестер Юнайтед
2
21.05.2016
21 мая 2016
сб
19:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Юнайтед
21.05.2016
21 мая 2016
сб
19:30
Кристал Пэлас
1
Манчестер Юнайтед
2
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кристал Пэлас
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Манчестер Юнайтед
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
18:00
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
0
09.05.2015
09 мая 2015
сб
19:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Юнайтед
09.05.2015
09 мая 2015
сб
19:30
Кристал Пэлас
1
Манчестер Юнайтед
2
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
20:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Юнайтед
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
20:30
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
2
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кристал Пэлас
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
Новости
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
#Уле-Гуннар Сульшер
26 мая, 13:05
Как дела у Алекса Фергюсона. После инсульта терял голос и уже не контролирует здоровье
#Алекс Фергюсон
20 мая, 23:20
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
#Жозе Моуринью
04 мая, 20:53
#
Новости матча
Сульшер проиграл свой первый финал с «МЮ». Он тренирует клуб с 2018 года и не проходил дальше полуфиналов
27 мая, 01:12
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
34-летний Кавани стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка
27 мая, 00:06
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Бэкхем стал последним игроком, вошедшим в Зал славы АПЛ в 2021 году. Терри, Скоулз и еще 15 человек туда не попали
20 мая, 16:35