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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мата 3
Феллайни 35
Феллайни 49
Лукаку 85
4:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
30 сент. 2017, 17:00 МСК
30.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
3'
3'
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
35'
49'
35', 49'
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
31
Матич
Неманья Матич
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
85'
85'
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
17
Блинд
Дейли Блинд
3
Байи
Эрик Байи
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
26
Сако
Бакари Сако
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
22
Матч
Джордон Матч
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
19
Ладапо
Фредди Ладапо