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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хэрроп 15
Погба 19
2:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
21 мая 2017, 17:00 МСК
21.05.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
-
Хэрроп
Джош Хэрроп
15'
15'
90
40
Перейра
Жоэл Перейра
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
6
Погба
Поль Погба
19'
19'
45
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
90
35
Митчелл
Деметри Митчелл
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
14
Лингард
Джесси Лингард
45
Запасные
17
Блинд
Дейли Блинд
16
Кэррик
Майкл Кэррик
42
Уиллок
Мэттью Уиллок
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
61
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
67
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
79
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
6
Данн
Скотт Данн
46
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
25
Кайкай
Салли Кайкай