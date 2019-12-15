Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гринвуд 77
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Линделеф 36
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
15 дек. 2019, 17:00 МСК
15.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
14
Лингард
Джесси Лингард
65
23
Шоу
Люк Шоу
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
36'
36'
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
86
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
53
Уильямс
Брендон Уильямс
8
Мата
Хуан Мата
15
Перейра
Андреас Перейра
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
77'
Эвертон
мин
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
12
Динь
Люка Динь
25
5
Кин
Майкл Кин
90
20
Бернард
Бернард
70
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
13
Мина
Йерри Мина
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
30
Мартина
Куко Мартина
14
Тосун
Дженк Тосун
29
Ниасс
Умар Ниасс
27
Кен
Мойзе Кен