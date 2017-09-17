Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Валенсия 4
Мхитарян 84
Лукаку 89
Марсьяль 90
4:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
17 сент. 2017, 18:00 МСК
17.09.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
18
Янг
Эшли Янг
90
31
Матич
Неманья Матич
90
8
Мата
Хуан Мата
77
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
84'
84'
88
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
4'
4'
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
89'
89'
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
61
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
16
Кэррик
Майкл Кэррик
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90'
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
4
Кин
Майкл Кин
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
76
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
26
Дэвис
Том Дэвис
66
10
Руни
Уэйн Руни
82
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
21
Бешич
Мухамед Бешич
20
Классен
Дэви Классен
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
11
Миральяс
Кевин Миральяс
9
Рамирес
Сандро Рамирес