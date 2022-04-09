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Эвертон VS Манчестер Юнайтед
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Эвертон - Манчестер Юнайтед: 09 апреля 2022 смотреть онлайн
Эвертон
Ливерпуль
-:-
Эвертон - Манчестер Юнайтед: 09 апреля 2022 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
9 апр. 2022, 17:00 МСК
9.04.2022, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Годфри
Бен Годфри
6
Аллан
Аллан
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
26
Дэвис
Том Дэвис
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
33
Ольсен
Робин Ольсен
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
-
18
Нкунку
Нильс Нкунку
-
48
Джон
Кайл Джон
-
21
Гомеш
Андре Гомеш
-
20
Бернард
Бернард
-
17
Ивоби
Алекс Ивоби
-
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Прошлые матчи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Эвертон
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Манчестер Юнайтед
3
Эвертон
3
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:30
Эвертон
1 : 3
Манчестер Юнайтед
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:30
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
3
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Эвертон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
1
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Эвертон
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
1
Эвертон
1
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:30
Эвертон
4 : 0
Манчестер Юнайтед
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:30
Эвертон
4
Манчестер Юнайтед
0
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Эвертон
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
2
Эвертон
1
01.01.2018
01 янв. 2018
пн
20:30
Эвертон
0 : 2
Манчестер Юнайтед
01.01.2018
01 янв. 2018
пн
20:30
Эвертон
0
Манчестер Юнайтед
2
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Эвертон
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
4
Эвертон
0
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Эвертон
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
22:00
Манчестер Юнайтед
1
Эвертон
1
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
Эвертон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
1
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
19:15
Эвертон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
19:15
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
2
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Эвертон
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
1
Эвертон
0
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Эвертон
0 : 3
Манчестер Юнайтед
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Эвертон
0
Манчестер Юнайтед
3
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
15:30
Эвертон
3 : 0
Манчестер Юнайтед
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
15:30
Эвертон
3
Манчестер Юнайтед
0
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Эвертон
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Манчестер Юнайтед
2
Эвертон
1
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:10
Эвертон
2 : 0
Манчестер Юнайтед
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:10
Эвертон
2
Манчестер Юнайтед
0
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Эвертон
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
0
Эвертон
1
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Эвертон
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
2
Эвертон
0
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
22:00
Эвертон
1 : 0
Манчестер Юнайтед
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
22:00
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
0
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
14:30
Манчестер Юнайтед
4 : 4
Эвертон
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
14:30
Манчестер Юнайтед
4
Эвертон
4
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