Эвертон - Манчестер Юнайтед: 09 апреля 2022 смотреть онлайн

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Эвертон - Манчестер Юнайтед: 09 апреля 2022 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
9 апр. 2022, 17:00 МСК
9.04.2022, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Годфри
Бен Годфри
6
Аллан
Аллан
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
26
Дэвис
Том Дэвис
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
33
Ольсен
Робин Ольсен
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
-
18
Нкунку
Нильс Нкунку
-
48
Джон
Кайл Джон
-
21
Гомеш
Андре Гомеш
-
20
Бернард
Бернард
-
17
Ивоби
Алекс Ивоби
-
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер

Прошлые матчи

06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Эвертон
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Манчестер Юнайтед
3
Эвертон
3
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:30
Эвертон
1 : 3
Манчестер Юнайтед
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:30
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
3
01.03.2020 01 марта 2020 вс 17:00
Эвертон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
01.03.2020 01 марта 2020 вс 17:00
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
1
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Эвертон
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
1
Эвертон
1
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 15:30
Эвертон
4 : 0
Манчестер Юнайтед
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 15:30
Эвертон
4
Манчестер Юнайтед
0
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Эвертон
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
2
Эвертон
1
01.01.2018 01 янв. 2018 пн 20:30
Эвертон
0 : 2
Манчестер Юнайтед
01.01.2018 01 янв. 2018 пн 20:30
Эвертон
0
Манчестер Юнайтед
2
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Эвертон
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4
Эвертон
0
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Эвертон
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 22:00
Манчестер Юнайтед
1
Эвертон
1
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:00
Эвертон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:00
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
1
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 19:15
Эвертон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 19:15
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
2
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Эвертон
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
1
Эвертон
0
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
Эвертон
0 : 3
Манчестер Юнайтед
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
Эвертон
0
Манчестер Юнайтед
3
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 15:30
Эвертон
3 : 0
Манчестер Юнайтед
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 15:30
Эвертон
3
Манчестер Юнайтед
0
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Эвертон
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Манчестер Юнайтед
2
Эвертон
1
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:10
Эвертон
2 : 0
Манчестер Юнайтед
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:10
Эвертон
2
Манчестер Юнайтед
0
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Эвертон
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
0
Эвертон
1
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Эвертон
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
2
Эвертон
0
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 22:00
Эвертон
1 : 0
Манчестер Юнайтед
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 22:00
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
0
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 14:30
Манчестер Юнайтед
4 : 4
Эвертон
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 14:30
Манчестер Юнайтед
4
Эвертон
4

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🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
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🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
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34-летний Кавани стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка
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