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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 3
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фернандеш 31
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
1 марта 2020, 17:00 МСК
1.03.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Крис Кавана
Крис Кавана
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
63
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
28
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
5
Кин
Майкл Кин
90
8
Гомеш
Андре Гомеш
82
13
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
3'
3'
90
41
Дэвис
Том Дэвис
90
30
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
13
Мина
Йерри Мина
18
Делф
Фабиан Делф
20
Бернард
Бернард
17
Ивоби
Алекс Ивоби
27
Кен
Мойзе Кен
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
31
Матич
Неманья Матич
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
89
17
Фред
Фред
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
31'
31'
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
12
Магуайр
Гарри Магуайр
90
46
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
72
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
72
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
3
Байи
Эрик Байи
53
Уильямс
Брендон Уильямс
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
15
Перейра
Андреас Перейра
19
Игало
Одион Игало