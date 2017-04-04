Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ибрагимович 90
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ягиелка 22
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
4 апр. 2017, 22:00 МСК
4.04.2017, 22:00 МСК
вторник
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
45
5
Рохо
Маркос Рохо
90
3
Байи
Эрик Байи
90
18
Янг
Эшли Янг
65
16
Кэррик
Майкл Кэррик
65
21
Эррера
Андер Эррера
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90'
90'
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
23
Шоу
Люк Шоу
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
6
Погба
Поль Погба
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
22'
22'
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
67
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
8
Баркли
Росс Баркли
81
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
46
Уилльямс
Эшли Уилльямс
43
Кенни
Джонджо Кенни
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
19
Валенсия
Эннер Валенсия
31
Лукман
Адемола Лукман