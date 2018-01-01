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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 57
Лингард 81
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
1 янв. 2018, 20:30 МСК
1.01.2018, 20:30 МСК
понедельник
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
4
Кин
Майкл Кин
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
7
Боласи
Янник Боласи
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
27
Влашич
Никола Влашич
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
43
Кенни
Джонджо Кенни
12
Леннон
Аарон Леннон
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
81'
81'
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
57'
57'
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
17
Блинд
Дейли Блинд
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд