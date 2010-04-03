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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Македа 81
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Коул 20
Дрогба 79
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
3 апр. 2010, 14:45 МСК
3.04.2010, 14:45 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
72
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
72
0
Флетчер
Даррен Флетчер
86
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Нани
Нани
0
Македа
Федерико Македа
81'
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Феррейра
Паулу Феррейра
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Деку
Деку
82
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Коул
Джо Коул
20'
20'
74
0
Анелька
Николя Анелька
70
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Брума
Джеффри Брума
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Калу
Саломон Калу
0
Дрогба
Дидье Дрогба
79'
0
Старридж
Даниэль Старридж