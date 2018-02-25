Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лукаку 39
Лингард 75
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 32
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
25 февр. 2018, 17:05 МСК
25.02.2018, 17:05 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
7
Санчес
Алексис Санчес
80
31
Матич
Неманья Матич
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
6
Погба
Поль Погба
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
64
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
39'
39'
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
23
Шоу
Люк Шоу
3
Байи
Эрик Байи
16
Кэррик
Майкл Кэррик
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
75'
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
15
Мозес
Виктор Мозес
78
10
Азар
Эден Азар
73
7
Канте
Н'Голо Канте
90
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
81
22
Виллиан
Виллиан
32'
32'
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
33
Эмерсон
Эмерсон
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
11
Педро
Педро
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
12
Жиру
Оливье Жиру