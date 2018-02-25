Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лукаку 39
Лингард 75
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 32
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
25 февр. 2018, 17:05 МСК
25.02.2018, 17:05 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
7
Санчес
Алексис Санчес
80
31
Матич
Неманья Матич
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
6
Погба
Поль Погба
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
64
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
39'
39'
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
23
Шоу
Люк Шоу
3
Байи
Эрик Байи
16
Кэррик
Майкл Кэррик
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
75'
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
15
Мозес
Виктор Мозес
78
10
Азар
Эден Азар
73
7
Канте
Н'Голо Канте
90
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
81
22
Виллиан
Виллиан
32'
32'
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
33
Эмерсон
Эмерсон
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
11
Педро
Педро
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
12
Жиру
Оливье Жиру