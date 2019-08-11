Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 18
Марсьяль 65
Рэшфорд 67
Джеймс 81
4:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
11 авг. 2019, 18:30 МСК
11.08.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
86
23
Шоу
Люк Шоу
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
65'
65'
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
15
Перейра
Андреас Перейра
74
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
67'
18'
67'
18'
86
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
8
Мата
Хуан Мата
31
Матич
Неманья Матич
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
81'
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Челси
мин
11
Педро
Педро
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
8
Баркли
Росс Баркли
58
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
73
1
Кепа
Кепа
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
66
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Алонсо
Маркос Алонсо
29
Томори
Фикайо Томори
16
Кенеди
Роберт Кенеди
7
Канте
Н'Голо Канте
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
18
Жиру
Оливье Жиру