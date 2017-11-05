Матч завершен
Челси
Лондон
Мората 55
1:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
5 нояб. 2017, 19:30 МСК
5.11.2017, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
9
Мората
Альваро Мората
55'
55'
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
44
Ампаду
Итан Ампаду
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
31
Матич
Неманья Матич
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
17
Блинд
Дейли Блинд
27
Феллайни
Маруан Феллайни
14
Лингард
Джесси Лингард
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
11
Марсьяль
Антони Марсьяль