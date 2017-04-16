Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 7
Эррера 49
2:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
16 апр. 2017, 18:00 МСК
16.04.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
3
Байи
Эрик Байи
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
18
Янг
Эшли Янг
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
21
Эррера
Андер Эррера
49'
49'
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
60
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
7'
7'
83
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
17
Блинд
Дейли Блинд
23
Шоу
Люк Шоу
51
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
16
Кэррик
Майкл Кэррик
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
5
Зума
Курт Зума
83
15
Мозес
Виктор Мозес
54
21
Матич
Неманья Матич
66
7
Канте
Н'Голо Канте
90
10
Азар
Эден Азар
90
19
Коста
Диего Коста
90
11
Педро
Педро
90
Запасные
37
Эдуарду
Эдуарду
26
Терри
Джон Терри
5
Аке
Натан Аке
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
22
Виллиан
Виллиан
14
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
23
Батшуайи
Миши Батшуайи