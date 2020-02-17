Матч завершен
Челси
Лондон
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 45
Магуайр 66
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
17 февр. 2020, 23:00 МСК
17.02.2020, 23:00 МСК
понедельник
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
46
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
7
Канте
Н'Голо Канте
13
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
11
Педро
Педро
90
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
68
10
Виллиан
Виллиан
90
Запасные
1
Кепа
Кепа
3
Алонсо
Маркос Алонсо
15
Зума
Курт Зума
5
Томори
Фикайо Томори
8
Баркли
Росс Баркли
19
Маунт
Мэйсон Маунт
18
Жиру
Оливье Жиру
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
53
Уильямс
Брендон Уильямс
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
66'
66'
90
3
Байи
Эрик Байи
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
31
Матич
Неманья Матич
90
17
Фред
Фред
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
45'
45'
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
80
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
4
Джонс
Фил Джонс
20
Далот
Диогу Далот
8
Мата
Хуан Мата
15
Перейра
Андреас Перейра
19
Игало
Одион Игало
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд