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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мактоминей 45
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 58
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
30 сент. 2019, 22:00 МСК
30.09.2019, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
74
15
Перейра
Андреас Перейра
74
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
45'
45'
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
16
Рохо
Маркос Рохо
53
Уильямс
Брендон Уильямс
8
Мата
Хуан Мата
31
Матич
Неманья Матич
17
Фред
Фред
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
34
Джака
Гранит Джака
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
55
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
77
Сака
Букайо Сака
80
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
58'
58'
90
19
Пепе
Николя Пепе
74
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
16
Холдинг
Роб Холдинг
8
Себальос
Даниэль Себальос
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли