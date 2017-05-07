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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Джака 54
Уэлбек 57
2:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
7 мая 2017, 18:00 МСК
7.05.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
54'
54'
76
11
Озил
Месут Озил
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
84
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
57'
57'
84
7
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
24
Бельерин
Эктор Бельерин
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
21
Эррера
Андер Эррера
63
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
61
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
8
Мата
Хуан Мата
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
17
Блинд
Дейли Блинд
3
Байи
Эрик Байи
6
Погба
Поль Погба
14
Лингард
Джесси Лингард
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд