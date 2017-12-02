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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 49
1:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Валенсия 4
Лингард 11
Лингард 63
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
2 дек. 2017, 20:30 МСК
2.12.2017, 20:30 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
76
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
15
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
29
Джака
Гранит Джака
70
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
11
Озил
Месут Озил
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
49'
49'
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
10
Уилшир
Джек Уилшир
34
Коклен
Франсис Коклен
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
12
Жиру
Оливье Жиру
45
Ивоби
Алекс Ивоби
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
4'
4'
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
67
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
14
Лингард
Джесси Лингард
11'
63'
11', 63'
76
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
17
Блинд
Дейли Блинд
8
Мата
Хуан Мата
21
Эррера
Андер Эррера
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд