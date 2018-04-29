Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Погба 16
Феллайни 90
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Мхитарян 51
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
29 апр. 2018, 18:30 МСК
29.04.2018, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
31
Матич
Неманья Матич
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
6
Погба
Поль Погба
16'
16'
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
5
Рохо
Маркос Рохо
8
Мата
Хуан Мата
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90'
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
51'
51'
90
29
Джака
Гранит Джака
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
61
Нелсон
Рейсс Нелсон
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
18
Монреаль
Начо Монреаль
16
Холдинг
Роб Холдинг
69
Уиллок
Джозеф Уиллок
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа