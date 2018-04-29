Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Погба 16
Феллайни 90
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Мхитарян 51
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
29 апр. 2018, 18:30 МСК
29.04.2018, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
31
Матич
Неманья Матич
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
6
Погба
Поль Погба
16'
16'
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
5
Рохо
Маркос Рохо
8
Мата
Хуан Мата
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90'
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
51'
51'
90
29
Джака
Гранит Джака
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
61
Нелсон
Рейсс Нелсон
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
18
Монреаль
Начо Монреаль
16
Холдинг
Роб Холдинг
69
Уиллок
Джозеф Уиллок
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа