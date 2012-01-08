Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Косово
Канада
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Коларов 48
Агуэро 65
2:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 10
Уэлбек 30
Руни 39
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
8 янв. 2012, 16:00 МСК
8.01.2012, 16:00 МСК
воскресенье
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Пантилимон
Костел Пантилимон
90
0
Коларов
Александар Коларов
48'
48'
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Сильва
Давид Сильва
46
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Насри
Самир Насри
82
0
Джонсон
Адам Джонсон
46
0
Агуэро
Серхио Агуэро
65'
65'
90
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Клиши
Гаэль Клиши
0
Савич
Стефан Савич
0
Харгривз
Оуэн Харгривз
0
Разак
Абдул Разак
0
Суарес
Денис Суарес
Манчестер Юнайтед
мин
0
Линдегаард
Андерс Линдегаард
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Нани
Нани
60
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
10'
39'
10', 39'
90
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
30'
30'
75
Запасные
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Андерсон
Андерсон
0
Чичарито
Чичарито