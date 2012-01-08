Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Коларов 48
Агуэро 65
2:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 10
Уэлбек 30
Руни 39
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
8 янв. 2012, 16:00 МСК
8.01.2012, 16:00 МСК
воскресенье
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Пантилимон
Костел Пантилимон
90
0
Коларов
Александар Коларов
48'
48'
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Сильва
Давид Сильва
46
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Насри
Самир Насри
82
0
Джонсон
Адам Джонсон
46
0
Агуэро
Серхио Агуэро
65'
65'
90
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Клиши
Гаэль Клиши
0
Савич
Стефан Савич
0
Харгривз
Оуэн Харгривз
0
Разак
Абдул Разак
0
Суарес
Денис Суарес
Манчестер Юнайтед
мин
0
Линдегаард
Андерс Линдегаард
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Нани
Нани
60
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
10'
39'
10', 39'
90
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
30'
30'
75
Запасные
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Андерсон
Андерсон
0
Чичарито
Чичарито