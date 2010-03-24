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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кэхилл 34
Артета 85
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
24 марта 2010, 22:45 МСК
24.03.2010, 22:45 МСК
среда
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
74
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
41
0
Беллами
Крейг Беллами
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
57
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Артета
Микель Артета
85'
85'
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
34'
34'
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Саа
Луи Саа
72
0
Осман
Леон Осман
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Айегбени
Якубу Айегбени