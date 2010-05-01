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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Тевес 41
Адебайор 43
Беллами 89
3:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Карью 17
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
1 мая 2010, 17:00 МСК
1.05.2010, 17:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Фулоп
Мартон Фулоп
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
43'
43'
90
0
Виейра
Патрик Виейра
90
0
Беллами
Крейг Беллами
89'
89'
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
78
0
Тевес
Карлос Тевес
41'
41'
88
Запасные
0
Нильсен
Гуннар Нильсен
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
74
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Карью
Джон Карью
17'
17'
75
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Хески
Эмил Хески
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо