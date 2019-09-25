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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Коста 26
Фелиш 64
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
25 сент. 2019, 20:00 МСК
25.09.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Мальорка
мин
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
2
Састре
Жоан Састре
90
3
Лумор
Лумор
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
5
Кампос
Хиско Кампос
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
15
Гамес
Фран Гамес
9
Абдон
Абдон
23
Фебас
Алейш Фебас
6
Педраса
Марк Педраса
17
Трайковски
Александар Трайковски
10
Алегрия
Алекс Алегрия
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
15
Савич
Стефан Савич
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
20
Витоло
Витоло
90
5
Томас
Томас
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
64'
64'
90
19
Коста
Диего Коста
26'
26'
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
23
Триппьер
Киран Триппьер
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
16
Эррера
Эктор Эррера
9
Мората
Альваро Мората
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте