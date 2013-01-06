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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кевин 87
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гарсия 72
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
6 янв. 2013, 22:59 МСК
6.01.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
64
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
74
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
80
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Кевин
Кевин
87'
0
Наварро
Химо Наварро
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Хименес
Альваро Хименес
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Коке
Коке
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
72'
72'
90
0
Адриан
Адриан
65
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
0
Суарес
Марио Суарес
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Ньигес
Сауль Ньигес
0
Мартин
Педро Мартин