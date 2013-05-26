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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
26 мая 2013, 21:00 МСК
26.05.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
63
0
Туран
Арда Туран
58
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
88
0
Коста
Диего Коста
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Тиагу
Тиагу
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Торрес
Оливер Торрес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
75
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
83
0
Хемед
Томер Хемед
32
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Наварро
Химо Наварро
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Нсуе
Эмилио Нсуе