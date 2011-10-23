Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Канада
США
Кения
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 43
1:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 2
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
23 окт. 2011, 19:00 МСК
23.10.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Тиагу
Тиагу
53
0
Туран
Арда Туран
79
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Диего
Диего
90
0
Адриан
Адриан
53
0
Фалькао
Радамель Фалькао
43'
43'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Коке
Коке
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Чико
Чико
73
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Техера
Серхио Техера
46
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
2'
2'
60
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Иенага
Акихиро Иенага
0
Перейра
Мишель Перейра