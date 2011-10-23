Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 43
1:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 2
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
23 окт. 2011, 19:00 МСК
23.10.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Тиагу
Тиагу
53
0
Туран
Арда Туран
79
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Диего
Диего
90
0
Адриан
Адриан
53
0
Фалькао
Радамель Фалькао
43'
43'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Коке
Коке
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Чико
Чико
73
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Техера
Серхио Техера
46
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
2'
2'
60
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Иенага
Акихиро Иенага
0
Перейра
Мишель Перейра