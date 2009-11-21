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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Шкртел 50
Бенаюн 77
2:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Адебайор 69
Айрленд 76
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
21 нояб. 2009, 15:45 МСК
21.11.2009, 15:45 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
50'
50'
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
11
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Бабел
Райан Бабел
19
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Риера
Альберт Риера
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
77'
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Туре
Коло Туре
46
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
76'
76'
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
69'
69'
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Компани
Венсан Компани
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Джонсон
Майкл Джонсон
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Тевес
Карлос Тевес