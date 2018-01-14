Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Окслэд-Чемберлен 9
Фирмино 59
Мане 62
Салах 68
4:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сане 40
Силва 84
Гюндоган 90
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
14 янв. 2018, 19:00 МСК
14.01.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
23
Джан
Эмре Джан
79
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
9'
9'
90
19
Мане
Садио Мане
62'
62'
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
59'
59'
90
11
Салах
Мохамед Салах
68'
68'
88
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
17
Клаван
Рагнар Клаван
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
28
Ингс
Дэнни Ингс
29
Соланке
Доминик Соланке
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
16
Делф
Фабиан Делф
31
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90'
90'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
19
Сане
Лерой Сане
40'
40'
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
71
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
35
Зинченко
Александр Зинченко
21
Сильва
Давид Сильва
20
Силва
Бернарду Силва
84'
55
Диас
Браим Диас