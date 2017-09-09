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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 24
Жезус 45
Жезус 53
Сане 77
Сане 90
5:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
9 сент. 2017, 14:30 МСК
9.09.2017, 14:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
45
22
Менди
Бенжамин Менди
90
33
Данило
Данило
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
71
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
24'
24'
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
45'
53'
45', 53'
57
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Мангала
Эльяким Мангала
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
18
Делф
Фабиан Делф
20
Силва
Бернарду Силва
80
Фоден
Фил Фоден
19
Сане
Лерой Сане
77', 90'
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
19
Мане
Садио Мане
90
23
Джан
Эмре Джан
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
58
11
Салах
Мохамед Салах
46
9
Фирмино
Роберто Фирмино
67
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
6
Ловрен
Деян Ловрен
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
15
Старридж
Даниэль Старридж
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке