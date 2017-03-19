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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 69
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Милнер 51
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
19 марта 2017, 19:30 МСК
19.03.2017, 19:30 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
19
Сане
Лерой Сане
83
42
Туре
Яя Туре
65
21
Сильва
Давид Сильва
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
69'
69'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
3
Санья
Бакари Санья
11
Коларов
Александар Коларов
6
Фернандо
Фернандо
75
Гарсия
Алейкс Гарсия
9
Нолито
Нолито
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
51'
51'
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
23
Джан
Эмре Джан
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
72
11
Фирмино
Роберто Фирмино
89
19
Мане
Садио Мане
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
6
Ловрен
Деян Ловрен
18
Морено
Альберто Морено
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
21
Лейва
Лукас Лейва
27
Ориги
Дивок Ориги
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн