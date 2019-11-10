Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фабиньо 6
Салах 13
Мане 51
3:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Силва 78
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
10 нояб. 2019, 19:30 МСК
10.11.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Ливерпуль
мин
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Фабиньо
Фабиньо
6'
6'
90
11
Салах
Мохамед Салах
13'
13'
90
10
Мане
Садио Мане
51'
51'
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
1
Алисон
Алисон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
8
Кейта
Наби Кейта
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги
Манчестер Сити
мин
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
1
Браво
Клаудио Браво
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
20
Силва
Бернарду Силва
78'
78'
90
12
Анхелиньо
Анхелиньо
90
16
Родри
Родри
90
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
30
Отаменди
Николас Отаменди
27
Канселу
Жоау Канселу
21
Сильва
Давид Сильва
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез
9
Жезус
Габриэль Жезус