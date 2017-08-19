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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 73
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
19 авг. 2017, 17:00 МСК
19.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
71
19
Мане
Садио Мане
73'
73'
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
61
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
6
Ловрен
Деян Ловрен
38
Фланаган
Джон Фланаган
23
Джан
Эмре Джан
11
Салах
Мохамед Салах
27
Ориги
Дивок Ориги
29
Соланке
Доминик Соланке
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
84
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
73
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
77
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
7
Кабай
Йоан Кабай
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
43
Кайкай
Салли Кайкай
28
Эйнга-Локило
Джейсон Эйнга-Локило