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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Миливойевич 13
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 49
Салах 84
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
31 марта 2018, 14:30 МСК
31.03.2018, 14:30 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
34
Келли
Мартин Келли
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
13'
13'
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
23
Суаре
Папе Суаре
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
19
Мане
Садио Мане
49'
49'
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
84'
84'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
6
Ловрен
Деян Ловрен
2
Клайн
Натаниэл Клайн
18
Морено
Альберто Морено
20
Лаллана
Адам Лаллана
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен