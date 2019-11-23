Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 82
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 49
Фирмино 85
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
23 нояб. 2019, 18:00 МСК
23.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
9
Айю
Жордан Айю
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
82'
82'
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
6
Данн
Скотт Данн
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
7
Майер
Макс Майер
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Ливерпуль
мин
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
85'
85'
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Мане
Садио Мане
49'
49'
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
1
Алисон
Алисон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
8
Кейта
Наби Кейта
11
Салах
Мохамед Салах
27
Ориги
Дивок Ориги