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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 24
1:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Бентеке 43
Бентеке 74
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
23 апр. 2017, 18:30 МСК
23.04.2017, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
79
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
84
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
82
21
Лейва
Лукас Лейва
90
23
Джан
Эмре Джан
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
24'
24'
90
27
Ориги
Дивок Ориги
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
18
Морено
Альберто Морено
12
Гомес
Джо Гомес
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
16
Груйич
Марко Груйич
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн
57
Брустер
Риан Брустер
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
7
Кабай
Йоан Кабай
83
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
11
Заха
Вилфрид Заха
78
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
43'
74'
43', 74'
88
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
4
Фламини
Матье Фламини
26
Сако
Бакари Сако
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл