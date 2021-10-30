Ливерпуль - Брайтон & Хов: 30 октября 2021 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
-:-

Ливерпуль - Брайтон & Хов: 30 октября 2021 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
30 окт. 2021, 18:00 МСК
30.10.2021, 18:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер

Прошлые матчи

03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Ливерпуль
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 15:30
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
1
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:15
Брайтон & Хов
1 : 3
Ливерпуль
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:15
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
3
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Ливерпуль
2 : 1
Брайтон & Хов
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Ливерпуль
2
Брайтон & Хов
1
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Ливерпуль
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0
Ливерпуль
1
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 19:30
Ливерпуль
1 : 0
Брайтон & Хов
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 19:30
Ливерпуль
1
Брайтон & Хов
0
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Ливерпуль
4 : 0
Брайтон & Хов
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Ливерпуль
4
Брайтон & Хов
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:00
Брайтон & Хов
1 : 5
Ливерпуль
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:00
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
5
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 19:30
Ливерпуль
6 : 1
Брайтон & Хов
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 19:30
Ливерпуль
6
Брайтон & Хов
1

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